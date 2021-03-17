США, Китай и Индия ставят под угрозу попытки сделать мир чище

США в этом году планируют увеличить потребление на 16 процентов.

Попытки стран мира снизить количество вредных выбросов в атмосферу и сделать мир чище оказались под угрозой из-за крупнейших потребителей угля — США, Китая и Индии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Как сообщает Bloomberg, они готовятся нарастить потребление настолько, что снижение выбросов CO2, зафиксированное во время пандемии коронавируса, окажется бесполезным.

Так, США в этом году планируют увеличить потребление на 16 процентов, а затем еще на 3 процента в 2022 году. Китай и Индия, на долю которых вместе приходится почти две трети спроса, не планируют сокращать его в ближайшей перспективе.

При том, что только в прошлом году власти КНР обещали, что страна придет к углеродной нейтральности до 2060 года. Но пока что Китай является крупнейшим источником вредных выбросов, он использует больше угля, чем весь остальной мир в целом. До сих пор власти Китая брали обязательства достичь пика по выбросам не ранее 2030 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!