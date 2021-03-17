Младенец с антителами к Covid-19 родился в США

Беременная за три недели до родов получила прививку вакцины Moderna.

Педиатры Пол Гилберт и Чэд Рудник из Бока-Ратон, штат Флорида, описали первый, насколько им известно, случай рождения ребенка с антителами к Covid-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на Оltnews.

По словам доктора Гилберта, в январе беременная сотрудница системы здравоохранения за три недели до родов получила прививку вакцины Moderna, и медики решили воспользоваться этим случаем, чтобы выяснить, могут ли антитела передаваться от матери к ребенку.

Сразу после рождения они взяли анализ крови из пуповины и обнаружили у младенца антитела, которые могли попасть к нему только от матери.

Более того, эти антитела выработались исключительно в результате вакцинации, поскольку еще до родов анализы матери на коронавирус дали отрицательный результат, то есть антитела не могли выработаться у нее в крови естественным путем в ходе борьбы организма с коронавирусом.

Врачи надеются, что их открытие послужит поводом для дальнейшего изучения преимуществ материнской вакцинации, которая, как выясняется, может обеспечить новорожденным защиту от коронавируса.

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