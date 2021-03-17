Almaty Management University присоединяется к глобальной сети инновационных университетов

Сотрудничество между Arizona State University и AlmaU будет способствовать укреплению отечественного высшего образования и продвижению бренда Казахстана в международной научной и академической среде.

AlmaU объявил о расширении академических программ вуза, с целью удовлетворения быстрорастущего спроса на высшее образование в Казахстане и Центральной Азии. В рамках этой инициативы университет присоединился к альянсу Cintana Education (США), что позволит студентам получать дополнительные преимущества от сотрудничества с самыми инновационными учебными заведениями мира.

Студенты AlmaU не только получат доступ к передовой учебной программе и практике обучения, но и будут иметь возможность получить диплом от ведущего партнера Альянса, Arizona State University.

"Центральная Азия переживает критический момент: мы должны стратегически и смело подойти к обучению будущего поколения и инвестициям в местную экономику. И мы не можем придумать лучшего партнера для решения этой задачи, чем Arizona State University – университет №1 по инновациям в США, который известен во всем мире своими исследованиями и технологиями", - сказал президент AlmaU Асылбек Кожахметов.

Среди более чем 100 казахстанских вузов AlmaU был выбран для присоединения к Cintana Education, глобальной сети университетов. Альянс был создан в результате партнерства между Cintana Education и Arizona State University. Названный самым инновационным университетом США (US News and World Report) и одним из самых престижных университетов в мире (Times Higher Educatio). Более 40 тысяч студентов обучаются онлайн.

Модель Arizona State University, разработанная президентом ASU Майклом Кроу, всемирно признанным экспертом в области высшего образования, основана на философии расширения доступа к высшему образованию для студентов из различных социальных групп по всему миру и принятии на себя фундаментальной ответственности за экономическое развитие и социальное здоровье общества.

"Качественное образование — это величайший инструмент социальной мобильности, но во многих регионах он является дефицитным ресурсом. AlmaU продемонстрировал предпринимательское лидерство в обеспечении того, чтобы высшее образование в стране шло в ногу с экономическими преобразованиями в регионе", - отметила д-р Стефани А. Линдкуист, старший вице-президент по глобальным академическим инициативам Arizona State University.

Благодаря членству AlmaU в Cintana Education, преподаватели и студенты AlmaU будет иметь доступ к Репозиторию (крупнейшей в мире онлайн-платформе с обучающими материалами) Arizona State University и его опыту в области цифрового обучения, опыту создания исследовательских программ мирового уровня, а также возможность получить двойной диплом. AlmaU будет работать с командой экспертов Cintana Education, которые имеют многолетний опыт создания и развития университетов по всему миру.

Сотрудничество между Arizona State University и AlmaU будет способствовать укреплению отечественного высшего образования и продвижению бренда Казахстана в международной научной и академической среде.

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