Проект по разработке медного месторождения будет реализован в Алматинской области

Проект находится на стадии концептуальной разработки.

Новый горный гигант мощностью 25 млн тонн медной руды в год появится в Жетысу уже в 2025 году. Об этом рассказал министр индустрии и инфраструктурного развитию Бейбут Атамкулов в ходе заседания Правительства, посвященного планируемой работе в отраслях обрабатывающей промышленности.

В ходе заседания премьер-министр Аскар Мамин отметил важность внедрения новых технологий в производственные процессы.

Главой государства утвержден Национальный план развития Казахстана до 2025 года. Основным приоритетом которого определено построение "сильной экономики". В стратегических отраслях будут сформированы национальные проекты. Особая роль в этом отводится обрабатывающему сектору, — сказал глава Правительства.

Стало известно, что горнорудная компания "Коксай" - это третий крупный проект по расширению производства группы KAZ Minerals, расположенный на юго-западе от железно-дорожной станции Сарыозек, Кербулакского района Алматинской области, где развита инфраструктура. Коксайское месторождение меди относится к ряду крупных месторождений и является резервным источником сырья Балкашкого рудообогатительного комбината.

По словам Бейбута Атамкулова, в этом году запланирован рост Индекса физического объема обрабатывающей промышленности на 5,8% по отношению к 2020 году.

В черной металлургии на текущий год установлен уровень ИФО – 105%. Ожидается увеличение производства ферросплавов на 10,4%, стали - на 17% и проката - на 19%. Будут увеличены объемы производства цинка на 18,6%, свинца - на 18,8%, медного концентрата - на 9%, алюминия - на 6%. Согласно прогнозируемым ценам Bloomberg (американский финансовый информационный поставщик), в краткосрочной перспективе ожидается положительная динамика изменения цен по всем видам цветных металлов, - говорит он.

Исходя из этого, следует подчеркнуть, что в номинальном выражении прогнозируется рост производства цветной металлургии на 13%, что и обеспечит планируемый объем производства. А вот дополнительные объемы производства обеспечит запуск проектов по разработке медного месторождения Коксай в Алматинской области мощностью 25 млн тонн медной руды в год и строительство второй очереди Казахстанского электролизного завода в Павлодаре мощностью 250 тысяч тонн первичного алюминия.

Отметим, что проект находится на стадии концептуальной разработки. По прогнозным оценкам, срок эксплуатации рудника составит более 20 лет при среднем годовом производстве около 85 тыс. тонн меди в концентрате наряду с золотом, серебром и молибденом в качестве попутной продукции. По расчетам, предполагается, что минеральные ресурсы на месторождении содержат 701 млн. тонн руды с содержанием меди 0,44%.

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