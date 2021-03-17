Стреляли, ехали задом наперед: "братва" отличилась в Шымкенте

Их личности уже установили.

В Шымкенте группа молодых людей стреляла в воздух с криками "братва". Полиция завела дело, передает zakon.kz.

В Сети появилось видео с двигавшейся задом наперед Toyota Land Cruiser. Ее сопровождали еще два внедорожника. На следующих кадрах видно, как молодые люди стреляют в воздух с криками "братва".

В полиции Шымкента сообщили, что инцидент произошел 6 марта. В отношении водителя Toyota Land Cruiser составили два административных протокола за нарушение ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, а также за движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены.

Этот мужчина записал видео с раскаянием.

Я полностью признаю свою вину, прошу прощения у жителей Шымкента, - сказал водитель Toyota.

В полиции сообщили, что все участники, которые запечатлены в указанном видео, устанавливаются. А личности тех, кто стрелял в воздух, уже установили. Пострадавших нет.

По этому факту начато досудебное расследование по статье "Хулиганство". По окончанию проверки действиям каждого участника будет дана правовая оценка.

Полиция Шымкента просит жителей города сообщать и отправлять на официальные страницы в социальных сетях фото или видео с правонарушениями.

Нами будут приняты меры в отношении фактов нарушений, - говорится в сообщении.

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