Отравление угарным газом 5 человек в Туркестане. Задержан подозреваемый

Полицейскими проведен комплекс оперативно-следственных мероприятий, в том числе назначены экспертизы и опрошены свидетели.

в Туркестане сотрудники полиции задержали подозреваемого по делу гибели пяти человек от отравления угарным газом, сообщает zakon.kz.

В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан один из подозреваемых, житель города Туркестана. Это директор фирмы по установке газового оборудования. Следователями следственным путем доказана причастность мужчины к данной трагедии. Мы не исключаем, что круг подозреваемых может возрасти. Следствие продолжается. начальник СУ ДП Туркестанской области Нурмахан Жалгасов.

Как сообщили в областном Департаменте полиции, в производстве Следственного управления находятся материалы досудебного расследования по факту гибели пяти человек от отравления угарным газом в одном из домов Туркестана. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 292 ч.3 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности".

Полицейскими проведен комплекс оперативно-следственных мероприятий, в том числе назначены экспертизы и опрошены свидетели. – Гибель семьи из пяти человек вызвало большой резонанс в нашей области. Следственным управлением ДП Туркестанской области продолжается досудебное расследование по данному факту по статье 306 УК РК "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В конце февраля в одном из частных домов города Туркестана погибли пять человек – женщина и четверо ее детей. Причиной смерти стало отравление угарным газом. На место происшествия выезжали начальник ДП Туркестанской области, ДЧС, представители акимата и других служб. Ход расследования под личный контроль взял аким Туркестанской области.

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