Обещала квартиры по госпрограмме: женщина выманила у жителей столицы 56 млн тенге

В период времени с марта по август 2020 года успела обмануть 25 доверчивых граждан.

27-летняя девушка, ссылаясь на связи в государственных органах, обещала жителям столицы за определенную плату, оказать содействие в получении квартир по госпрограмме, передает zakon.kz.

Чтобы провернуть аферу и усыпить бдительность горожан, подозреваемая зарегистрировала фирму, и арендовала офисное помещение. Оформляя с потерпевшими фиктивные договора об участии в госпрограмме, аферистка в период времени с марта по август 2020 года успела обмануть 25 доверчивых граждан, - рассказали в полиции.

Сумма первоначального взноса, которые вносили потерпевшие, зависела от квадратуры жилья. Свое вознаграждение она получала сразу, однако обещаний выполнять не собиралась.

В общем от обманутых граждан она получила 56 млн тенге.

Подозреваемая в мошенничестве призналась в содеянном. В отношении нее проводится расследование части 3 статьи 190 УК РК (мошенничество, совершенное в крупное размере). Также устанавливается ее причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы, - сообщили в ДП столицы

Санкция данной статьи предусматривает наказание ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

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