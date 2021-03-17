Мужчина напал с ножом на 84-летнего дедушку в Нур-Султане 

Он украл у него 300 тыс. тенге.

В Нур-Султане мужчина напал с ножом на 84-летнего дедушку и ограбил его, сообщает zakon.kz.

В ходе расследования сотрудники Управления полиции района "Байконур" установили, что 84-летний житель столицы, накануне совершения преступления, снял с депозита в банке 300 тысяч тенге для покупки лекарств.

Выйдя из банка, дедушка поехал на свою бывшую работу, где ранее был охранником. Зайдя в помещение, где никого не было, следом за ним зашел неизвестный мужчина. Повалив пенсионера на пол, он схватил со стола нож и, угрожая, вытащил снятые со счета деньги и ушел, - сообщили в полиции.

Полицейские задержали подозреваемого.

Им оказался 42-летний ранее неоднократно судимый житель столицы. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что задержанный, находясь в банке, заметил пожилого мужчину, снимающего наличные деньги со счета и проследил за ним. В настоящее время задержанный дал признательные показания, - сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС.

Проводится расследование, устанавливается причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

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