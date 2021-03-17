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Черноморский циклон принесет сильные осадки в Казахстан 

Фото: pixabay.com 17 марта 2021, 11:26

Ожидается снег, дождь и порывистый ветер.

В РГП "Казнидромет" предоставили прогноз погоды на 18-20 марта, сообщает zakon.kz.

Черноморский циклон, смещающийся на территорию Казахстана, в ближайшие дни охватит практически все регионы республики. Этот облачный вихрь принесет с собой обильные осадки в виде дождя и снега, порывистый ветер, гололедные явления и туман, - сообщили в ведомстве.

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