Черноморский циклон принесет сильные осадки в Казахстан 

Приложение zakon.kz
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Ожидается снег, дождь и порывистый ветер.
В РГП "Казнидромет" предоставили прогноз погоды на 18-20 марта, сообщает zakon.kz.
Черноморский циклон, смещающийся на территорию Казахстана, в ближайшие дни охватит практически все регионы республики. Этот облачный вихрь принесет с собой обильные осадки в виде дождя и снега, порывистый ветер, гололедные явления и туман, - сообщили в ведомстве.
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