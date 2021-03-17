Доллар подешевел на торгах

Также снизился курс евро.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 418,15 тенге, снизившись на 0,77 тенге, передает zakon.kz.

Но еще заметнее снизился курс евро.

В обменниках доллары покупают/продают по 418,4-419,9 тенге, евро – 497,5-499,5 тенге, рос. рубль - 5,72-5,78 тенге.

Отметим, что с начала недели отмечался рост курса доллара.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 17 марта.

Так, апрельские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,22%, составив $64,94 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае выросли на 0,03% — до $68,41 за баррель.

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