40 млн на фитнес и СПА - депутат рассказал, как отдыхают менеджеры нацкомпаний за госсчет

При обсуждении законопроекта о закупках квазигоссектора мажилисмен озвучил важные моменты, которые необходимо доработать.

Лидер фракции "Ак жол" Азат Перуашев на заседании в Мажилисе рассказал, как топ-менеджеры крупных компаний выписывают себе миллионные премии и тратят деньги налогоплательщиков на фитнес и СПА, передает корреспондент zakon.kz.

Я хотел бы напомнить, что еще в 2013 году фракция "Ак жол" выступила против исключения закона о госзакупках мер поддержки отечественных производителей. Мы голосовали против такого решения тогдашнего правительства. Минфин тогда заверил нас в письме, что все меры поддержки отечественных производителей будут перенесены в закон о закупках. В дальнейшем мы направили 1,5 десятка запросов, в которых настаивали на принятии такого закона. Однако госорганы и тот же Минфин отмечали, что считают его нецелесообразным. За это время сменилось 4 или 5 министров финансов. Тем не менее этот законопроект теперь в Мажилисе и это само по себе позитивный факт, который нужно приветствовать, - напомнил Азат Перуашев при обсуждении закона по вопросам закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора в первом чтении.

По его словам, проект закона опирается на положительный опыт "Самрук-Казына", где последние годы предпринимается немало усилий в поддержку отечественного бизнеса и вырабатываются новые подходы, однако законопроект требует доработки по ряду важных моментов.

Так, депутат уточнил, что документ содержит 18 статей общего характера, носит рамочный характер и подразумевает, что нацкомпании и нацхолдинги будут руководствоваться не только законом, но и собственными правилами закупок.

Законопроект охватывает не весь квазигоссектор, а лишь нацхолдинги, нацкомпании и СПК. За его рамками остаются различные РГП, ТОО при центральных и местных госорганов, которые регулируются законом о госзакупках, - подчеркнул мажилисмен.

Депутат добавил, что очень своеобразно разработчик трактует такой важный момент, как контроль за закупками. В пример он привел статью 13, в которой предусмотрено, что Нацкомпании определяют порядок работы централизованной службы за закупками.

То есть Минфин хочет, чтобы порядок, что можно контролировать, а что нет определяли сами контролируемые. Очень странная логика. Учитывая высокие коррупционные риски в этой сфере, а также миллиардные суммы сделок, такой подход напоминает пословицу, как лисе дать охранять курятник. Исходя из опыта нас такой подход не устраивает. Поэтому фракция настаивает, чтобы порядок контроля Нацкомпаний определяли не они сами, а независимая от них централизованная служба или госаудит. В любом случае эти субъекты распоряжаются государственными деньгами, - объяснил Азат Перуашев.

По мнению лидера фракции "Ак жол" есть и другие вопросы по законопроекту. Он напомнил, что в партии поставлена задача усилить полномочия Парламента в утверждении контроля бюджета, включая бюджета нацкомпаний или госпредприятий.

Но многие из них своими непомерными аппетитами отбирают государственную казну, служат источником незаконного и безконтрольного обогащения за счет государства. Регулярно всплывают коррупционные схемы. При больших убытках менеджеры выписывают себе многомиллионные премии. Поэтому бюджет Нацкомпании, их "дочек", различных РГП и ТОО при министерствах и акиматах, как, например, "СК Фармация" должны стать максимально прозрачными, включаться в республиканские и местные бюджеты, а их руководство отчитываться перед обществом о расходах и достигнутых результатах. Считаем, что при прозрачном бюджете нацкомпаний не могли бы происходить такие вещи, как выплата десяток млн тенге премий в "СК Фармация", провалившие работу и ответственные за гибель людей из-за нехватки лекарств в пандемию. Или другой пример, когда госпредприятия оплачивает 40 млн тенге из карманов налогоплательщиков на фитнес и спа процедуры менеджерам. И это только факты получившие огласку, - заключил Перуашев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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