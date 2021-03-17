Сколько налогов собрали в Казахстане за два месяца

План по сбору налогов перевыполнен.

План по налоговым поступлениям в государственный бюджет за январь-февраль 2021 года перевыполнен, поступления составили 1 391,2 млрд тенге. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов, передает zakon.kz.

План по налоговым поступлениям в государственный бюджет за январь-февраль 2021г. исполнен на 121,3% (при плане 1 146,6 млрд тенге поступило 1 391,2 млрд тенге с перевыполнением на 244,6 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года со снижением на 12,2% или на 194,2 млрд тенге, - сообщили в комитете.

Так, республиканский бюджет исполнен на 113,6% (при плане 750,7 млрд тенге поступило 852,9 млрд тенге с перевыполнением на 102,2 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года со снижением на 18,5% или на 194,0 млрд тенге.

Местный бюджет исполнен на 136% (при плане 395,9 млрд тенге поступило 538,3 млрд тенге, с перевыполнением на 142,4 млрд тенге), темп роста в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 100,0%.

В КГД назвали основные факторы, повлиявшие на перевыполнение плана республиканского бюджета:

план по экспортной таможенной пошлине на нефть заложен по ставке 35$, тогда как средняя ставка за январь-февраль т.г. сложилась на уровне 55,2$.

за 4 квартал 2020г. в сравнении с аналогичным периодом 2019г. наблюдался рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на серебро на 40,9%, золото на 26,4%, медь на 21,1%, уран на 17,5%, цинк на 11,6%, железная руда (концентрат) на 58,7%.

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