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Елбасы поговорил с Мирзиеевым

Фото: elbasy.kz 17 марта 2021, 12:38

Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, сообщает zakon.kz.

В ходе беседы стороны обменялись теплыми поздравлениями по случаю наступающего праздника весеннего обновления Наурыз и высоко оценили уровень отношений между Казахстаном и Узбекистаном, традиционно развивающихся в духе стратегического партнерства, добрососедства и дружбы братских народов двух стран.

Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиеев обсудили текущие аспекты региональной повестки, а также график предстоящих международных мероприятий.

Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.

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