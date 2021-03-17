Акима Усть-Каменогорска оштрафовали

Известная легкоатлетка тоже была на этом мероприятии. И тоже без маски.

Стало известно, чем завершилась история с присутствием акима Усть-Каменогорска на массовом мероприятии без маски, передает zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области, в отношении Жаксылыка Омара, присутствовавшего на массовом мероприятии без маски, был оформлен материал по ч.1 ст. 425 КоАП РК. Административный штраф аким оплатил добровольно и производство по делу было прекращено.

В ведомстве отметили, что требования в части обязательного ношения медицинских или тканевых масок установлено постановлением главного санврача ВКО от 19 февраля 2021 года для всех физических лиц. Соответственно, Жаксылык Омар привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 МРП (43 755 тенге).

Как пишет Arnapress.kz, вместе с ним оштрафовали и олимпийскую чемпионку Ольгу Рыпакову. Она тоже была на том мероприятии без маски.

Фото акима Усть-Каменогорска без маски на спортивном мероприятии во Дворце спорта имени Б. Александрова появилось в соцсетях. Оно вызвало общественный резонанс. В Усть-Каменогорском управлении санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что ведется разбирательство.

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