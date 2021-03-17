Певцу Тиме Белорусских грозит до пяти лет лишения свободы

Дело о хранении наркотиков передали прокурору.

Белорусские следователи передали в прокуратуру для направления в суд уголовное дело в отношении певца Тимы Белорусских о незаконном приобретении и хранении наркотических средств, сообщает zakon.kz.

По результатам расследования действия молодого человека квалифицированы по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде залога. Материалы переданы прокурору для направления в суд, - сообщила ТАСС официальный представитель управления Следственного комитета (УСК) по Минску Екатерина Гарлинская.

В соответствии с белорусским законодательством, обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ночью 6 января 2021 года в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудники полиции задержали 22-летнего молодого человека, при личном обыске у которого обнаружили опасное наркотическое средство - гашиш массой 0,4 грамма.

Кроме этого, в ходе личного обыска у него также изъяли порошкообразное вещество белого цвета массой 0,03 грамма, которое, согласно заключению экспертизы, является амфетамином.

Тима Белорусских (Тимофей Морозов) получил известность после выхода песен "Мокрые кроссы", "Незабудка" и "Витаминка".

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