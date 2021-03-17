Как будут проводить перепись населения в 2021 году

Перепись будет проведена с 1 сентября до конца октября.

Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов рассказал, как планируется проводить перепись населения Казахстана в 2021 году, передает корреспондент zakon.kz.

Этот вопрос недавно был рассмотрен на высшем совете по реформам. Пока принято решение, исходя из наших прогнозов, а ситуация еще эпидемиологическая, перепись будет проведена с 1 сентября до конца октября. То есть порядка 2 месяца займет перепись, — сообщил Келимбетов на брифинге.

По его словам, создана специальная государственная комиссия по ведению переписи, которую возглавил первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов.

Он добавил, что предполагается нынешнюю перепись по сравнению с предыдущими провести максимально цифровизовано.

То есть с 1 сентября до 15 октября будет открыт специальный сайт бюро по национальной статистики. Это позволит в онлайн-режиме ответить на все вопросы, которые в рамках переписи будут заданы. Уже последние две недели октября непосредственно интервьюеры будут обходить дома наших граждан через планшеты. В целом мы сейчас готовимся к проведению переписи. Было выделены средства, они зарезервированы. В основном это на заработную плату тех людей, которые непосредственно проведением статистики будут заниматься. Первые результаты получим до конца года, — заключил Келимбетов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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