Келимбетов рассказал о реформировании нацстатистики

Пандемия показала, что обладание данными и правильный их анализ - самое важное для государственной политики.

Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Кайрат Келимбетов рассказал о том, как работается на базе Международного финансового центра "Астана", а также о том, как будут реформировать казахстанский институт статистики, передает корреспондент zakon.kz.

Действительно была использована инфраструктура МФЦА, но это самое простое использование. Сегодня Агентство по стратегическому планированию находится в павильоне С4 на территории ЭКСПО. Мы там разместили основной аппарат Агентства. Центральный аппарат - это 30 человек, - сказал Келимбетов.

При этом он отметил, что перед ведомством поставлена задача по максимальному реформированию национальной статистики.

Необходимо, чтобы статистика соответствовала самым передовым требованиям. Пандемия показала, что обладание данными и правильный их анализ - самое важное для государственной политики, чтобы принимать правильные, выверенные и ответственные решения. Также были созданы проектные офисы, которые помогали в разработке тех или иных технологических инноваций или возможностей применения лучшей практики финансового регулирования и лучшей практики развития фондового рынка, - уточнил глава Агентства.

В то же время, по его словам, МФЦА является важнейшим проектом программы 100 шагов Пяти институциональных реформ.

Сама по себе платформа МФЦА является пилотной платформой для реформ. Здесь суд мирового класса, площадка фондового рынка, поэтому очень многие практики будут применяться в рамках реформ, которые будут проводится другими госорганами. Это двухскоростная система. Само создание МФЦА - это большая реформа, плюс МФЦА оказывает интеллектуальную поддержку Агентству, - подчеркнул спикер.

Келимбетов добавил также о достижениях МФЦА за последнее время.

В период пандемии увеличилось количество компаний, которые зарегистрировались в МФЦА. В частности, количество компаний превышает 700 компаний. За последние 3 года привлечено порядка 4 млрд долларов инвестиций, через инвестиции от наших региональных партнеров, а также через новые механизмы. Разработан новый механизм. Называется стратегическое инвестиционное соглашение по решению руководства страны. Очень много инвесторов будут пользоваться платформой МФЦА, чтобы осуществлять инвестиции в регионы страны, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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