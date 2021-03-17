900 млрд тенге идет на обслуживание госдолга Казахстана

На сегодня госдолг страны составляет порядка 30% к ВВП.

На каком уровне к ВВП находится государственный долг страны, рассказал на брифинге в СЦК министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент zakon.kz.

Вопрос, связанный с государственным долгом, находится у нас на особом контроле. Сегодня уровень госдолга составляет порядка 30% к ВВП, - сказал Иргалиев.

Он добавил, что большая "тройка" рейтинговых агентств оценила устойчивость фискально-бюджетной политики страны, а также отметила низкий уровень госдолга Казахстана в сравнении с другими государствами.

Если сравнивать с другими странами, с Евросоюзом - там у них уровень долга порядка 80%, в среднем в странах ОЭСР - порядка 100%, - привел примеры глава ведомства.

Вдобавок министр озвучил сумму, которая идет на обслуживание госдолга.

Порядка 900 миллиардов тенге на обслуживание, - заключил Иргалиев.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!