Их не сломили репрессии: Кто выжил после КарЛАГа

Это были известные личности.

Читая произведения Шаламова, Солженицина, Прилепина, Яхиной про каторгу на Колыме и Соловки, ужасаясь фактам сталинских репрессий, многие из нас помнят, что в Казахстане в начале ХХ века были развернуты не менее страшные лагеря. КарЛАГ и АЛЖИР (Акмолинский лагерь жен изменников родины) – это часть большой исправительно-трудовой системы ГУЛАГ, которая опутывала весь Советский Союз. Размещенные в Казахстане лагеря унесли жизни тысячи людей, за 28 лет существования КарЛАГа в нем побывало прошли более миллиона человек. Корреспондент zakon.kz вспомнил людей, чьи судьбы были тесно связаны с КарЛАГом.

В начале 1930 года в Центральном Казахстане создан совхоз Гигант. 19 декабря 1930 года на базе совхоза организован Карагандинский отдельный исправительно-трудовой лагерь. Он располагался на территории Карагандинской области Казахстана. Протяженность территории Карлага с севера на юг составляла около 300 км, с востока на запад около 200 км. К 1940 году освоенная площадь лагеря составляла 1 780 650 га. Административно-хозяйственный центр лагеря находился в поселке Долинское - в 45 км от Караганды. Одновременно с Карагандинским ИТЛ в начале 1931 года под председательством Андреева создана совместная с ОГПУ комиссия, которая выносит решение о выселении в Центральный Казахстан 52 тысяч крестьянских семей.

Сейчас в поселке Долинка, там где находилась администрация лагеря, музей.

Недалеко от него "Мамочкино кладбище", где в 1930—1940-х годах были похоронены дети и узницы КарЛАГа. Дети и их матери умирали во время родов, от болезней в самих бараках. Количество умерших не известно до сих пор.

"Мамочкино кладбище" представляет собой территорию с маленькими железными крестами, воткнутыми в землю. Издалека их почти не видно. Только подъехав ближе, можно увидеть табличку с названием кладбища. Не прочитав ее, ни за что не догадаешься, кто здесь захоронен.

Через КарЛАГ прошли многие выдающиеся личности. Ученый Александр Чижевский там придумал свою знаменитую лампу, известный советский писатель и археолог Лев Николаев Гумилев именно в КарЛАГе выучил казахский и другие тюркские языки, поэт и переводчик Николай Заболоцкий с марта 1944 года после освобождения из лагеря жил в Караганде. Там он закончил переложение "Слова о полку Игореве" (начатое в 1937), ставшее лучшим в ряду опытов многих русских поэтов.

Советский режиссер и театральный деятель Наталия Сац после КарЛАГа жила некоторое время в Алма-Ате, где создала горячо любимый всеми алматинцами театр юного зрителя, ныне носящий ее имя.

27 августа 1941 года актриса Мариетта Капнист была арестована, 6 июня 1942 года приговорена Особым совещанием к 8 годам исправительно-трудовых лагерей по статье 58-1-а "шпионаж в пользу иностранных разведок во время войны". Первый срок отбывала в Карлаге в одном бараке с Анной Тимиревой (художница, поэтесса, до января 1920 года была фактически женой Александра Колчака, руководителя Белого движения во время Гражданской войны в России, бывшего Верховного правителя России), с которой дружила до конца ее жизни.

Родственница историка, академика Евгения Тарле, Ида Тарле была доставлена в КарЛАГ, в Долинку в январе 1937 года. По образованию – педагог, владеет семью иностранными языками. Отец Вениамин проживает в Румынии, сестра Мария в Париже. По данным из архивных документов, 20 сентября 1937 года осуждена тройкой УНКВД за создание контрреволюционной группы в лагере, расстреляна 26 сентября 1937 года. Свидетельство о смерти выслано дочери Валентине Яковлевне Тарле в Москву.

Художница Вера Ермолаева 29 марта 1935 была осуждена согласно постановлению УНКВД по статье 58-10, 58-11. Согласно материалам дела, в вину Ермолаевой вменялась "антисоветская деятельность, выражающаяся в пропаганде антисоветских идей и попытке организовать вокруг себя антисоветски настроенную интеллигенцию". 29 марта 1935 отправлена отбывать наказание (трехлетнее заключение) в 1-е отделение 3-го отдела Карагандинского ИТЛ. Вторично осуждена 20 сентября 1937 года тройкой УНКВД по статьям 58-10, 58-11 к расстрелу. 26 сентября 1937 года расстреляна в лагере около Караганды.

Все они и еще тысячи других были в сталинские времена оклеветаны, осуждены как враги народа, отбывали свой срок за колючей проволокой на карагандинской земле.

Среди узников КарЛАГа немало расстрелянных религиозных деятелей. Но есть и те, кому удалось выжить. Один из них - Севастиан Карагандинский, или Стефан Васильевич Фомин. Он прошел КарЛАГ, остался после этого в Караганде и создал там центр духовной православной жизни. К аресту и 7 годам исправительно-трудовых лагерей Севастиан был приговорен в 1933 году в Мичуринске (город на территории России), где служил в приходском Ильинском храме. Через год был переведен в КарЛАГ в поселок Долинка, куда прибыл 26 мая 1934 года. В лагере работал водовозом. После освобождения из заключения, которое случилось 29 апреля 1939 года, остался в селе Большая Михайловка под Карагандой, где в домах совершал требы, хотя разрешения на это со стороны властей не имел. В 1955 году было дано разрешение на регистрацию религиозной общины в Большой Михайловке; был построен храм. Интересно, что этот храм находился в обычном доме с низкими потолками. Власти не давали разрешения поднять потоки. И тогда прихожане за одну ночь углубили пол в храме почти на метр. Он и сейчас кажется темным и низким, но теперь этот храм – история. А рядом есть небольшой домик, где жили поначалу жила община. Там сейчас трапезная, там сохранился столб, который сам батюшка ставил, там до сих пор сохранилась комната Севастиана, в ней сделали небольшой музей. Скончался священнослужитель 6 (19) апреля 1966 года — на Радоницу, был погребен на Михайловском кладбище.

КарЛАГ оставил след в судьбах миллионов людей в Казахстане и странах бывшего Советского союза. Во многих семьях с ужасом вспоминают о тех страшных годах. КарЛАГ ликвидировали в 1959 году. Он стал управлением мест заключений МВД Карагандинской области, но память о нем будет вечной и болезненной.

Альберт Ахметов

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