Казахстанцам предлагают бесплатную страховку и 70 тысяч долларов

Приложение zakon.kz
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На официальном сайте Всемирного банка информации о подобных проектах нет.
Казахстанцам предлагают бесплатную медицинскую страховку на год и 70 000 долларов от Всемирного банка. Соответствующее сообщение появилось в казнете, передает zakon.kz.
В рассылаемом сообщении указано, что эту помощь можно получить в качестве "семейного гранта", учрежденного в рамках борьбы с безработицей во время пандемии COVID-19.
Данная информация - фейк.
На официальном сайте Всемирного банка информации о подобных проектах нет. Для борьбы с последствиями пандемии СOVID-19 банк действительно запустил ряд проектов по поддержке развивающихся стран. Но ни один из них не предусматривает безвозмездную финансовую помощь в размере 70 тысяч долларов физическим лицам, пишет Stopfake.kz.
В представительстве Всемирного банка в РК информацию о "семейной стипендии" опровергли.
Это утка. Подобной активности у нас нет. Координатор по связям с общественностью представительства Всемирного банка в Казахстане Шынар Джетписова
Отмечается, что эта рассылка - дело рук мошенников.
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