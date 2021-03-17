В честь Наурыза нуждающиеся семьи получат продуктовые наборы от фонда Болата Назарбаева

ОФ Болата Назарбаева "Салиқалы ұрпақ" третий год подряд проводит годичную акцию "Қайырымдылық - адамгершілік белгісі".

В преддверии светлого праздника весны Наурыз общественным фондом Болата Назарбаева "Салиқалы ұрпақ" запущена благотворительная акция.

Наурыз мейрамы символизирует собой пробуждение природы, плодородия, гармонию, наступление мира и благополучия. Разделяя общую радость праздника, фонд "Салиқалы ұрпақ" запустил благотворительную акцию "Көктемнің мейірімділік қоржыны". В рамках нее планируется раздать 1 500 продуктовых корзин малообеспеченным семьям Алматы и Алматинской области.

Так, от фонда Болата Назарбаева каждой семье будет доставлена продуктовая корзина, состоящая из трех коробок с мясными консервами, разными крупами, мукой, маслом, кондитерскими изделиями и многим другим общим весом 50 килограммов. Для расфасовки и доставки наборов привлечены волонтеры.

Как вы знаете прошедший год был непростым. Пандемия, потрясшая весь мир, повлияла и на нашу страну. Главная цель акции - в честь весеннего праздника Наурыз мейрамы оказать поддержку именно той части нашего общества, которая в особенности пострадала от последствий пандемии, - сказал директор "Салиқалы ұрпақ" Касым Касабеков, поздравив всех казахстанцев с наступающим праздником.

Напомним, ОФ Болата Назарбаева "Салиқалы ұрпақ" третий год подряд проводит годичную акцию "Қайырымдылық - адамгершілік белгісі". 100 семей из социально-уязвимых слоев населения на протяжении года обеспечиваются продуктами питания от фонда. Таким образом, у людей появляется возможность не расходовать семейный бюджет на продукты, а направить их на решение других необходимых вопросов. На сегодняшний день фонд раздал более 1 600 продуктовых корзин для 1 189 человек.

Подробнее о деятельности общественного фонда "Салиқалы ұрпақ" читайте на официальном сайте.

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