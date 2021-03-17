Правила аккредитации журналистов изменились в Казахстане

Постоянная аккредитация предоставляется журналистам на срок не менее одного года.

Приказом министра информации и общественного развития РК от 11 марта 2021 года внесены изменения в Правила аккредитации журналистов, передает zakon.kz.

Так, говорится, что аккредитация журналистов проводится при аккредитующей организации независимо от места ее нахождения и места постоянного проживания аккредитуемых журналистов на территории Республики Казахстан.

Постоянная аккредитация предоставляется журналистам на срок не менее одного года.

Срок постоянной аккредитации указывается в заявлении по утвержденной форме.

Для постоянной аккредитации журналиста при аккредитующей организации собственником или редакцией средства массовой информации подается заявление по форме с приложением копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемого журналиста (требуется для идентификации личности).

Срок рассмотрения заявления составляет три рабочих дня со дня поступления документов.

При этом временная аккредитация предоставляется журналистам на срок, необходимый для выполнения конкретного редакционного задания, либо для замены постоянно аккредитованного журналиста в случае его болезни, отпуска, командировки либо освещения конкретного мероприятия.

Для временной аккредитации журналиста при аккредитующей организации собственником или редакцией средства массовой информации подается заявление по форме с приложением копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемого журналиста.

Как отмечается, заявление об аккредитации с приложением копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемого журналиста, подается на бумажном носителе непосредственно в аккредитующий орган либо в электронном формате на его официальный интернет-ресурс.

В случае если заявление подается от представителя редакции средства массовой информации, к заявлению, кроме документа, удостоверяющего личность аккредитуемого журналиста, прилагается документ, подтверждающий полномочия представителя редакции на проведение аккредитации журналиста, - говорится в правилах.

При положительном результате рассмотрения заявления аккредитующая организация письменно или электронно уведомляет заявителя об аккредитации журналиста.

Сведения о журналистах, прошедших процедуру постоянной аккредитации вносятся аккредитующей организацией в реестр аккредитованных журналистов, который размещается на интернет-ресурсе организации.

При этом организация может отказать в аккредитации журналиста по следующим основаниям:

непредоставление необходимых для этого документов; наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции СМИ, либо выпуска СМИ; отсутствие в реестре поставленных на учет периодических печатных изданий, информационных агентств, интернет-ресурсов, который ведется уполномоченным органом (МИОР) или открытых данных поставленных на учет теле-, радиоканалов в соответствии с единым перечнем открытых данных государственных органов, размещаемых на интернет-портале открытых данных.

Согласно правилам, при расторжения трудового или гражданско-правового договора с журналистом собственник или редакция средства массовой информации уведомляет в письменной или электронной форме аккредитующую организацию в течение трех рабочих дней после даты расторжения договора.

Вместе с тем аккредитующие организации обеспечивают аккредитованных журналистов:

предварительным извещением о мероприятиях на электронный адрес средства массовой информации:- плановые - не позднее, чем за два рабочих дня;- внеплановые - в течение двух часов с момента принятия решения об их проведении;

стенограммами, протоколами, документами и материалами, за исключением их фрагментов, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, а также отнесенные к служебной информации ограниченного распространения.

Доступ аккредитованного журналиста к мероприятиям обеспечивается аккредитующей организацией по предъявлению удостоверения журналиста.

Соблюдение участниками мероприятия тематики (содержания), временного регламента, а также общественного порядка обеспечивается ведущим, - указывается в документе.

Лишение аккредитации журналиста оформляется письменно и содержит исчерпывающее описание причин.

Решение о лишении аккредитации журналиста направляется собственнику или редакции средства массовой информации, которым было подано заявление на аккредитацию журналиста, в течение трех рабочих дней с даты подписания решения о прекращении аккредитации.

Приказ вводится в действие с 27 марта 2021 года.

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