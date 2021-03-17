Чемпионаты мира по футболу предложили проводить чаще

Этого хочет экс-тренер лондонского "Арсенала"

Руководитель отдела по глобальному развитию футбола ФИФА, легендарный тренер Арсен Венгер предложил увеличить количество матчей для национальных сборных по футболу. а также увеличить количество мировых первенств, передает zakon.kz.

Давайте оставим только значимые соревнования. Уберем параллельные турниры. Люди должны понимать, что стоит на кону и какие игры имеют значение.

Если вы посмотрите на составы команд на чемпионатах мира, то увидите, что средний возраст – 27-28 лет. А турнир проходит раз в четыре года, поэтому у футболистов мало шансов выиграть его вновь. Потому что когда они приезжают на следующий ЧМ, им уже 32-33 года. Возможно, нам стоит организовывать чемпионаты мира раз в два года.Считаю также, что сейчас футболистам нужен полноценный отпуск. С теми физическими нагрузками, которые есть сейчас, игрокам следует давать четырехнедельную паузу. Одно из решений – компактно упаковать отборочные циклы на крупные международные турниры. Вместо того чтобы выдергивать всех в октябре, ноябре, сентябре, марте и июне, мы перегруппируем квалификацию в один месяц или в два квартала в октябре и феврале. Так футболисты получат, по меньшей мере, время с марта до июня, которое могут посвятить клубу. И мы получим четыре лишние даты, – сказал Венгер в эфире beIN Sports.

Добавим, что любые изменения в международном календаре должен принять исполком ФИФА.

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