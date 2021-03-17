Фристайлистку наказали за допинг. Она пошла делать закладки

Спортсменку поймали с поличным.

Российская спортсменка Анна Орловская, выступавшая в таких дисциплинах лыжного фристайла, как слоупстайл и хафпайп, задержана в Москве, передает zakon.kz.

Орловская получала дисквалификацию на два года за нарушение антидопинговых правил в 2013 году. После отбывания наказания Анна не была замечена на пьедесталах почета спортивных соревнований, зато углубилась в тему запрещенных веществ. По информации Mash, 15 марта девушку задержали с семью свертками героина, которые она должна была разнести по адресам. При себе у спортсменки были пара мобильников, карты, связки ключей. Она "подготовила трассу", сделав закладку с наркотиками.

Люди, знавшие ее, были шокированы новостью, но отметили, что тяга ко всему запрещенному у Анны была. прокомментировал новость о том, что в Москве задержали чемпионку России по лыжному фристайлу Анну Орловскую.

Конечно, я удивлен такой новостью. Хотя предпосылки к этому были: она была какая-то шебутная и своеобразная всегда. Неожиданно и неприятно это все. Просто обалдеть. Это трагедия, конечно. Девчонка-то была очень способная, но «необычная». Не такая как все, очень выделялась в сборной не только трюками, но и своим поведением. Но новость очень неприятная, я как-то даже огорошен, — сказал бывший главный тренер сборной России по фристайлу Алексей Покашников в интервью для Sport24.

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