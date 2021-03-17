По какому принципу будут вводить ограничения в дни Наурыза, рассказал Киясов

Врачи рекомендуют в "зеленой" зоне организовывать мероприятия с минимальным допуском людей и основные мероприятия проводить в онлайн режиме.

Санврачи в регионах на месте будут определять объем тех или иных мероприятий в дни празднования на Наурыз, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов на брифинге в СЦК, передает корреспондент zakon.kz.

Особое значение необходимо придавать собственному здоровью. В связи с этим мы рекомендуем, особенно в регионах, которые находятся в красной и желтой зоне - свести к минимуму организацию массовых мероприятий, которые могут вовлечь большой приток населения и повысить риски распространения заболеваемости, - сказал Киясов.

Также врачи рекомендуют в "зеленой" зоне организовывать мероприятия с минимальным допуском людей и основные мероприятия проводить в онлайн режиме.

Более конкретные детальные рекомендации мы уже дали регионам. И в зависимости от эпидемиологической ситуации также предоставлено право самим главным государственным санврачам на месте определять объем тех или иных мероприятий. Кроме того, необходимо помнить, что посещение таких мероприятий может нести большие риски, - подчеркнул он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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