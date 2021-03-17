Президент Турции прилетит в Казахстан

В Туркестане пройдет Тюркский совет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Казахстан с рабочим визитом, сообщает zakon.kz.

Об этом сказано на странице Telegram-канала РИА Новости.

Эрдоган 30-31 марта посетит Казахстан, - отмечено в сообщении.

В конце марта в Туркестане состоится неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

Тюркский совет - международная организация, объединяющая современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами. В его состав входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателя участвует Венгрия.

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