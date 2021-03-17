Можно собираться узким кругом, самыми близкими родственниками.

Длительность усиления карантинных мер и локдауна в выходной день будет зависеть от ситуации с заболеваемостью КВИ и от соблюдения режима гражданами, заявил на брифинге официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Ержан Байтанаев, передает корреспондент zakon.kz.

Из-за того, что люди нарушали режим карантина на 8 марта, сегодня мы наблюдаем в Нур-Султане и Алматы рост заболеваемости. Согласно решению главного санврача Нур-Султана, с 18 марта там усиливается режим карантина, наряду с этим с 21 марта, в воскресенье, будет водиться полный локдаун. Как долго это продлится? Это зависит от нас, от того, насколько мы будем соблюдать требования санврачей, — заявил Ержан Байтанаев.

Вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов добавил, что перед праздничными днями они ориентируются на сознательность населения.

Конечно, мы на территории частных домов, квартир входить не собираемся. Необходимо помнить, что все зависит от нас. Прежде всего, население, которое хочет собираться в тех или иных местах большим кругом, должно помнить, что они подвергают большому риску своих близких и родных. Мы понимаем, что это семейный праздник, он очень ожидаемый, но, в любом случае, мы призываем наше население проявить благоразумие и постараться минимизировать посещение таких праздников. Таких семейных торжеств. Можно собираться узким кругом, самыми близкими родственниками. Мы понимаем, что особо уязвимые категории - это люди старшего возраста. Об этом необходимо помнить. Естественно, заботиться о своих близких родных, — отметил Киясов.

В Нур-Султане в субботу и воскресение будет приостановлена деятельность кинотеатров, крытых бассейнов, СПА и фитнес центров, салонов за исключением участвующих в пилоте "Ashyq". Приостановлено движение общественного транспорта, деятельность ТРЦ и ТД, развлекательных учреждений, крытых непродовольственных рынков; сокращен режим работы объектов общественного питания до 22.00 часов.

Помимо Нур-Султана локдаун выходного дня ввели в Алматинской области. А в Алматы с 20 марта усиливают ограничительные меры. Изменен порядок движения общественного транспорта, сокращен режим работы супермаркетов, объектов питания, приостановлена деятельность ТРЦ, ТД, крытых рынков в субботу и воскресенье, уменьшено количество заполняемости дошкольных учреждений.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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