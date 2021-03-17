Срок выпуска первой партии вакцины QazQovid-In озвучили в Минздраве

Завершены 1-2 фазы клинических исследований.

Заместитель председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения Нурлыбек Асылбеков сообщил о сроках выпуска первой партии вакцины QazQovid-In, передает корреспондент zakon.kz.

По QazQovid-In, как вы знаете, разработкой занимается НИИ проблем биологической безопасности. Структура ведомства МОН РК. И по их данным, на сегодняшний день идет в плановом порядке, — заверил Асылбеков на брифинге.

Он напомнил, что завершены 1-2 фазы клинических исследований, и в конце декабря 2020 года началась третья фаза.

Поэтому все идет планомерно. Ожидается, что к концу апреля уже будет вакцина. И первые объемы – это до 50 тыс. с дальнейшим нарастанием объемов. Также есть возможности ее выпуска других больших объемов с передачей трансфертов технологии. Поэтому к концу апреля ожидается выпуск первой промышленной партии, — сообщил Асылбеков.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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