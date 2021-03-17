Мажилисмен Ахметбеков: Отрасль нефтепереработки пока не дает ощутимых результатов

В этой связи члены фракции "Народной партии Казахстана" просят пояснить, на чем основываются оптимистические прогнозы по повышению экспорта нефтегазохимической продукции.

На пленарном заседании Мажилиса член фракции "Народной партии Казахстана" Жамбыл Ахметбеков обратился с депутатским запросом к Заместителю Премьер-министра страны Роману Скляру по вопросу развития нефтегазовой промышленности Казахстана, сообщает zakon.kz.

Как отметил парламентарий, в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года Глава государства К.К.Токаев поставил задачу формирования западных регионов Казахстана как центров притяжения инвестиций в строительство нефтехимических комплексов, а также развития нефтехимии и газопереработки высоких переделов. Эту задачу государственные органы должны были выполнять и раньше в рамках поручений Елбасы по переходу от сырьевой направленности экономики к созданию новых переделов в промышленности, подчеркнул он.

Но сейчас, когда в рамках выполнения своих обязательств по Парижскому соглашению многие страны с целью противодействия изменению климата в своем развитии взяли курс на максимальное снижение потребления ископаемого топлива, в том числе, нефти, этот вопрос стал особенно острым, поскольку именно экспорт нефти является основным источником доходов государства, а ее добыча обеспечивает занятость населения, - заявил депутат.

Депутат считает, что экспорт продукции нефтегазохимической промышленности, как минимум, должен возместить потери государства от экспорта нефти, а ее производство – компенсировать возможные потери рабочих мест на нефтедобыче.

Между тем, отмечает парламентарий, вопрос создания нефтехимических комплексов и газопереработки высоких переделов в нашей стране, мягко говоря, идет не слишком удовлетворительно. Поэтому такие прогнозы, как рост поступлений от экспорта нефтегазохимической продукции в 2025 году до 1 млрд., а в 2030 году - до 3 млрд. долларов США представляются чересчур оптимистическими.По мнению депутата, причина сомнений заключается в следующем.

Созданная еще в 2007 году СЭЗ НИНТ (специальная экономическая зона "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк"), несмотря на предоставляемые вот уже в течение 13 лет налоговые и таможенные льготы и вкладываемые государством и инвесторами средства, не дает сколь-нибудь ощутимых результатов от своей деятельности в виде экспортных доходов от выпускаемой продукции.Первый крупный завод по выпуску полипропилена планируется запустить только в конце этого года, а завод по выпуску полиэтилена – в 2026 году. Это при том, что уже сегодня спрос на полиэтилен в мире превышает предложение, а на полипропилен – нет. При этом мажилисмен усомнился в реальности этих сроков, так как до сих пор нет даже задания на их проектирование.Большие сомнения депутата вызывает также реализация проекта по производству циклогексана, который должен быть завершен в 2022 году. До сегодняшнего дня нет даже ТЭО, уточнил он.

В этой связи члены фракции "Народной партии Казахстана" просят пояснить, на чем основываются оптимистические прогнозы по повышению экспорта нефтегазохимической продукции? Депутаты интересуются также, почему так долго, несмотря на многолетние налоговые льготы и привлекаемые инвестиции, нет ощутимых результатов от деятельности СЭЗ НИНТ? Мажилисмены просят также отразить позицию Правительства относительно сроков выпуска полиэтилена и циклогексана, а также уточнить, какие меры предпринимаются для ускоренного выпуска этой продукции?

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