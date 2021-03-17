Байден назвал Путина убийцей 

Он пригрозил Путину последствиями на фоне отчета разведки США.

Президент США Джо Байден считает российского лидера Владимира Путина убийцей. Об этом он заявил в интервью ABC News, сообщает zakon.kz.

Так же он сказал, что Путин заплатит за вмешательство России в американские выборы.

По информации "МК", Байден заявил, что предупреждал Путина о последствиях во время их телефонного разговора в январе.

Я знаю вас, вы знаете меня. Если будет установлено, что это вмешательство произошло, то будьте готовы ответить, - привел Байден цитату из того разговора в интервью.

На уточняющий вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, президент США ответил утвердительно.

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