Ковид-паспорта заработали в Казахстане

На данный момент в приложении прорабатывается функция перевода данных на английский язык.

Cейчас в этом приложении отображена только информация на русском и казахском языках. Ведется работа, чтобы осуществить транскрипцию на английском языке в электронном паспорте здоровья, а именно паспортных данных. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов на брифинге в СЦК, передает корреспондент zakon.kz.

Для вакцинированных полным циклом, то есть для тех лиц, которые получили уже две дозы вакцины, на базе eGov mobile уже существует это решение. Если вы являетесь пользователей eGgov mobile, у вас есть приложение в сотовом телефоне, вы можете пройти на свою личную страницу, и там есть такой инструмент, как личные данные, цифровые документы. Там отображается уже паспорт вакцинации, - когда вам была произведена вакцина, в каком учреждении и ответственный врач, который вносил данные. Ерлан Киясов.

При этом он уточнил, что на данный момент в приложении прорабатывается функция перевода данных на английский язык.

Дело в том, что сейчас в этом приложении отображена только информация на русском и казахском языках. В данный момент ведется работа, чтобы осуществить транскрипцию на английском языке, а именно паспортных данных. Я думаю, в ближайшее время это будет реализовано, в принципе, вопрос решаемый. И кроме того, когда вы входите в это приложение, у вас есть возможность вывести QR-код из этого паспорта вакцинации, - пояснил главный санврач страны.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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