На полигоне "Матыбулак" прошли тактические учения 

Воинские части регионального командования "Юг" и Десантно-штурмовых войск были подняты по тревоге и переброшены из Шымкента и Сарыозека в Гвардейский гарнизон Жамбылской области.

На полигоне "Матыбулак" прошла активная фаза двусторонних бригадных тактических учений. За маневрами с боевой стрельбой наблюдал первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-лейтенант Мурат Бектанов.

В рамках внезапной проверки войск прошли двусторонние бригадные тактические учения. Воинские части регионального командования "Юг" и Десантно-штурмовых войск были подняты по тревоге и переброшены из Шымкента и Сарыозека в Гвардейский гарнизон Жамбылской области.

Особенность маневров в том, что впервые боевые действия друг против друга вели реальные, а не условно обозначенные противники с "запрограммированным" характером действий. Проведение учений в двустороннем формате позволило оценить командиров по целесообразности принимаемых решений и умению управлять подразделениями в условиях динамичной, быстро меняющейся обстановки, а личный состав – по слаженности и эффективности действий.

Обе стороны с учетом оценки противника планировали боевые действия, выполняли мероприятия тактической маскировки, смену расположения позиций и пунктов управления. Важная роль отводилась действиям разведывательных подразделений, а также расчетам беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли разведку противника и местности. Тактические действия велись непрерывно, как днем, так и ночью.

В ходе активной фазы подразделения регионального командования "Юг" вели наступление, а Десантно-штурмовые войска – оборону.

В полевых условиях, в обстановке, максимально приближенной к боевой, проходила апробация новых форм и способов действий, тактических приемов с учетом опыта передовых армий мира в современных вооруженных конфликтах. В частности, с широким применением расчетов БПЛА, средств противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и их взаимодействием с артиллерийскими, десантно-штурмовыми, мотострелковыми и танковыми подразделениями, – отметил начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Мурат Бектанов.

Общая численность участников двусторонних бригадных тактических учений составила около 3000 военнослужащих, было задействовано свыше 500 единиц вооружения и военной техники.

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