Кто сможет участвовать в выборах акимов

836 акимов будут избраны прямым голосованием.

О том, что до конца года прямым голосованием будут избраны 836 акимов, стало известно сегодня, 17 марта на заседании Совета по взаимодействию с маслихатами при Сенате, сообщает zakon.kz.

На встрече, прошедшей под председательством Маулена Ашимбаева обсуждались вопросы усиления роли местного госуправления и активизации сотрудничества между депутатами маслихатов и Сената.

Сенаторы должны постоянно находиться в тесном взаимодействии с районными, городскими, областными маслихатами. При этом должны обсуждаться с одной стороны актуальные на местном уровне вопросы, а с другой - эффективность действующего законодательства. В результате мы будем способствовать решению проблем, волнующих население на местах. Маулен Ашимбаев

О ходе исполнения поручения Президента страны об усилении самоуправления и соответствующем законопроекте, депутатам Сената и маслихатов рассказал Министр национальной экономики Асет Иргалиев.

Выдвижение кандидатов предусмотрено политическими партиями из числа своих членов, кандидатов-самовыдвиженцев путем сбора подписей не менее 1% от общего числа избирателей соответствующего округа, имеющих право голосовать и акимами, если на день окончания выдвижения будет выдвинуто менее 2 кандидатов. Прямые выборы акимов будут осуществляться по мере истечения сроков полномочий, действующих акимов, финансироваться за счет местного бюджета. Во втором полугодии текущего года прямые выбору коснутся 836 акимов, - отметил в своем выступлении министр.

Кроме того, по словам Асета Иргалиева, для укрепления бюджета акиматов на местах, предлагается передать им дополнительно 4 вида налогов и платежей. В том числе, единый земельный налог, плата за пользование земельными участками, поступления от продажи земельных участков и плата за продажу права аренды земельных участков.

Подводя итоги встречи, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что успешность реализации этой, равно как и других инициатив Президента страны, зависит не только от изменения законодательства, но и от того, насколько качественно будут разъясняться законы на местах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!