Группа BTS попала в книгу рекордов Гиннесса

Об этом сообщила организации в Twitter.

Участников южнокорейской группы BTS официально включили в книгу рекордов Гиннесса за их хит 2020 года — клип "Dynamite", сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Группа BTS установила рекорд по количеству одновременных просмотров музыкального видео на YouTube с момента премьеры. Клип "Dynamite" смотрели более трех миллионов зрителей, — сообщила организации в Twitter.

В издании NME подчеркивают, хотя клип вышел в августе прошлого года, представителям книги рекордов Гиннесса пришлось дождаться официального подтверждения от YouTube о количестве просмотров, чтобы объявить об этом достижении по всем правилам.

В прошлом году в книге рекордов также подтвердили, что "Dynamite" установил рекорд еще по количеству просмотров на YouTube за первые 24 часа. За сутки ролик набрал 101,1 миллиона просмотров (сейчас у него 929 миллионов просмотров). Таким образом участникам BTS удалось обойти предыдущих рекордсменов — вокалисток из K-pop группы Blackpink и их хит "How You Like That", который двумя месяцами ранее получил 86,3 миллиона просмотров за 24 часа.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!