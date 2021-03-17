Токаев указал на низкую эффективность работы властей с людьми с ограниченными возможностями

Приложение zakon.kz
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Акимату поручено разработать план мероприятий по обеспечению нуждающихся реабилитационным оборудованием, а также привести социальные и другие места в соответствие со стандартами.
Касым-Жомарт Токаев отметил важность оказания поддержки людям с ограниченными возможностями и создания для них максимально благоприятной среды, сообщает zakon.kz.
Президент подчеркнул, что этот вопрос является одним из приоритетов в социальной сфере.
Глава государства указал на низкую эффективность работы властей города и ответственных структур в данном направлении.
Акимату поручено разработать план мероприятий по обеспечению нуждающихся реабилитационным оборудованием, а также привести социальные и другие места в соответствие со стандартами.
Президент дал акимату поручение разработать план поэтапного снижения дефицита мест в школах и детских садах, напомнив о необходимости широкого использования возможностей государстенно-частного партнерства в реализации таких проектов.
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