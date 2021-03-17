В Египте ежегодно будут учиться 50 казахстанских имамов

Университет "Аль-Азхар" в Каире выделил Казахстану 50 образовательных грантов.

В высшем учебном религиозном заведении в Каире ежегодно будут учиться 50 казахстанских имамов, сообщает zakon.kz.

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы в ходе официального визита в Арабскую Республику Египет встретился в Каире с шейхом Университета "Аль-Азхар", главным имамом Ахмедом Тайипом и предложил ему вдвое увеличить количество образовательных грантов для казахстанских имамов, а также оказать поддержку в обеспечении Исламской академии и Библиотеки ислама и теологии, которая будет построена в Казахстане, классическими религиозными книгами.

Шейх Ахмед Тайип полностью поддержал данные предложения и, таким образом, решены вопросы обучения казахстанских имамов и обеспечения необходимыми религиозными книгами мусульман.

Ранее по соглашению между Духовным управлением мусульман Казахстана и Университетом "Аль-Азхар" ежегодно выделялось 25 образовательных грантов для казахстанских имамов. Теперь 50 имамов будут повышать свои знания в высшем учебном заведении Египта.

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