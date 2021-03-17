Полный локдаун вводит одна из европейских стран

По словам главы Минздрава польши, основной причиной ускорения распространения коронавируса в стране стал "британский" штамм, который обнаруживают более чем в половине случаев (52%).

Власти Польши приняли решение ввести карантин на всей территории страны из-за нарастания третьей волны эпидемии коронавируса, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил глава Минздрава республики Адам Недзельский, передает ТАСС.

Мы приняли решение все те же ограничения и нормы ввести на территории всей страны, — заявил он на пресс-конференции.

По словам Недзельского, основной причиной ускорения распространения коронавируса в стране стал "британский" штамм, который обнаруживают более чем в половине случаев (52%).

В последние недели локдаун вводился только в отдельных регионах Польши. По словам министра, по всей стране закрываются гостиницы, объекты культуры и спорта, работа торговых центров ограничивается. До 9 апреля в школах вводится удаленное обучение.

Ранее Польша зарегистрировала 25 052 ежедневных случаи коронавируса, что является самым высоким показателем с ноября.

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