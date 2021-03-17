Не хотел возвращать долг – Туркестанские полицейские задержали убийцу

Приложение zakon.kz
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На подозреваемого вышли на основе улик.
Жительница Сайрама обратилась дежурную часть РУП с заявлением о пропаже мужа. На поиски пропавшего ориентировали весь личный состав районного подразделения, сообщает zakon.kz.
Стражи порядка опросили таксистов и возможных очевидцев.
На подозреваемого вышли на основе улик. Выяснилось, что пропавший оставил свою машину и сел в машину подозреваемого.
После предъявления доказательств, задержанный признался в содеянном.
Выяснилось, что потерпевший встретился со своим знакомым, чтобы забрать свой долг. Затем он сел в машину подозреваемого, где по дороге между ними вспыхнула ссора.
Подозреваемый, который не хотел возвращать деньги, задушил потерпевшего. С целью сокрытия тяжкого преступления, он закопал тело убитого возле карьера, на месте бывшей работы. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 ч. 1 УК РК "Убийство". Подозреваемый находится под стражей. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего. пресс-служба МВД РК
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