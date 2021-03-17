В ВОЗ рекомендовали продолжить использование вакцины AstraZeneca

На сегодняшний день применение вакцины AstraZeneca приостановила 21 страна, продолжают использовать препарат 47 стран.

Польза от вакцины AstraZeneca превышает риски от ее использования, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), предваряющем итоговую оценку безопасности препарата.

В настоящее время ВОЗ считает, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают ее риски, и рекомендует продолжать вакцинацию. - говорится в заявлении.

В организации подчеркнули, что венозный тромбоэмболизм, выявленный у ряда пациентов после прививки AstraZeneca, является третьим по распространенности сердечно-сосудистым заболеванием в мире. И пока четких указаний на прямую связь заболевания с вакциной нет.

Тем не менее, организация продолжит обзор данных о применении вакцины от AstraZeneca. О результатах расследования сообщит глобальный консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин.

На сегодняшний день применение вакцины AstraZeneca приостановила 21 страна, продолжают использовать препарат 47 стран.

Ранее в Дании сообщили о смерти из-за образования тромбов прошедшей вакцинацию препаратом от AstraZeneca женщины. В Норвегии по той же причине скончался привившийся медик. После этого о приостановке прививочных кампаний данным препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции и др.

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