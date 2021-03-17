Брал на личные нужды - фармацевта обвиняют в растрате почти 6 млн тенге

22-летний продавец признал хищение.

Продавец аптеки в Алматинской области подозревается в растрате крупной денежной суммы, сообщает zakon.kz.

Подотчетная сумма составляет 5 580 000.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 189 ч. 3 УК РК "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого вверенного имущества, в крупном размере".

Допрошенный по делу 22-летний продавец, признал хищение и сообщил, что деньги из кассы он брал и тратил на личные нужды на протяжении шести месяцев. Досудебное расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК, не разглашается. пресс-служба МВД РК

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