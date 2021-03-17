"Сарыарка" переиграла "Кулагер"

Итог игры - 3:1.

В третьем матче серии в рамках 1/4 финала плей-офф чемпионата Казахстана карагандинская "Сарыарка" обыграла петропавловский "Кулагер", сообщает zakon.kz. "Сарыарка" — "Кулагер" 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) Шайбы: 1:0 — 29:47 Аноховский (Рахманов). В равенстве 1:1 — 44:40 Ильин. В равенстве 2:1 — 58:00 Аноховский. В равенстве 3:1 — 59:58 Борисевич. В равенстве в пустые ворота Вратари: Бояркин — Нечвиенко.

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