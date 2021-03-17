Посол РФ в США вызван в Москву для проведения консультаций

Решение вызвать посла в Москву связано с определением путей выправления "пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей". Мария Захарова.

Москва вызвала посла РФ в США на консультации для анализа отношений с Вашингтоном, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Захарова отметила, что Россия заинтересована в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с США.

Посол России в Вашингтоне А.И.Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. Мария Захарова

Решение вызвать посла в Москву связано с определением путей выправления "пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей", добавила она.

Ранее в интервью ABC News президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина убийцей.

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