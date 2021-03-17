ПЦР-тесты для возвращающихся домой казахстанцев могут стать платными

Пойти на такой шаг вынуждает халатность некоторых туристов.

ПЦР тесты для прилетающих на родину казахстанцев могут стать платными. Их могут включить в стоимость путевки, сообщает zakon.kz.

Об этом Первому каналу "Евразия" сообщили в Министерстве здравоохранения.

Вопрос будет вынесен на обсуждение комиссии 18 марта текущего года. Пойти на такой шаг вынуждает халатность некоторых туристов. Многие возвращаются в страну, не сдав ПЦР-тест. В итоге в опасности их попутчики, а из бюджета продолжают утекать деньги.

Динара Ельбаева - одна из тех, кто после затяжной пандемии решился отдохнуть за рубежом. Отпуск девушка провела на Мальдивских островах. А за несколько суток до вылета на родину сдала ПЦР-тест в отеле. Говорит, прежде всего, это ради собственной безопасности и безопасности окружающих.

Чтобы назад вернуться, нам также пришлось сдать тест, сдавали в отеле за 72 часа до вылета. Обратный ПЦР-тест мы сдавали, вышло 100 долларов, порядка 42 000 тенге, разница очевидная. Не было страшно лететь, отпуск был долгожданный. жительница города Динара Ельбаева

Но зачастую туристы правила намеренно игнорируют, говорят чиновники. Тесты за рубежом недешевые. Только за прошлые сутки в Казахстан прилетели больше 3 500 пассажиров. У 211 человек справок при себе не было. COVID-19 соотечественников уже не пугает, говорят туроператоры. С открытия туристических маршрутов с августа прошлого года за рубежом отдохнули уже 95 000 казахстанцев. В топ-стран для путешествий вошли ОАЭ, Египет, Мальдивы и Шри-Ланка. В некоторых государствах пройти ПЦР-тесты можно даже бесплатно.

По сравнению с прошлым годом в феврале-марте туристический поток увеличился. Если за весь январь мы продали порядка 10 туров, в феврале это было в два раза больше, в феврале еще больше. Некоторые страны, отели, чтобы привлечь туристов, делают своим постояльцам ПЦР-тест бесплатно, например, в Эмиратах. руководитель турфирмы Наталья Вайншток

В Казахстане тесты для прилетающих без справок делают за государственный счет. Это 8 000 тенге на человека. За полгода из бюджета потратили больше 360 млн тенге, плюс ко всему питание и проживание в отеле. Сумма в итоге - внушительная. Учитывая, что поток туристов продолжает расти, чиновники уже ищут выход из ситуации. Вполне возможно, что в скором времени платными тесты могут стать уже для всех.

В настоящее время совместно с министерствами культуры и спорта, индустрии и инфраструктурного развития и НПП "Атамекен" прорабатывается вопрос по включению ПЦР-исследования в стоимость туристической путевки при въезде в страну. комитет санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения РК

Как скоро вступят в силу новые правила и вступят ли вообще, пока говорить рано. А вот некоторые страны вводят новые правила для туристов, например, с 15 марта вылетающие на отдых в Турцию должны заполнить электронную анкету на сайте. Сделать это нужно за 72 часа до прилета. Без заполненной формы туриста не допустят на рейс.

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