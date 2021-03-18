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Видео выступления Токаева по вопросам развития Алматы

Фото: azattyq.org 18 марта 2021, 00:09

На совещании президент поручил решить насущные вопросы крупнейшего города страны.

Опубликовано видео с совещания по вопросам дальнейшего развития города Алматы под председательством Касым-Жомарта Токаева в режиме видеоконференции, сообщает zakon.kz.

На совещании президент:

  • отметил важность оказания поддержки людям с ограниченными возможностями и создания для них максимально благоприятной среды;
  • поручил разработать план поэтапного снижения дефицита мест в школах и детских садах;
  • поручил решить вопрос с нехваткой медработников и медицины в целом;
  • указал на необходимость реновации старых домов, в том числе в Турксибском и Жетысуском районах;
  • поручил установить строгий контроль в предоставлении земельных участков в горной местности;
  • высказался о ходе подведения радиальной дороги к объездной трассе БАКАД;
  • подверг критике ход строительства развязки в районе рынка "Алтын Орда";
  • речь шла о недопустимости удорожания и затягивания реконструкции ТЭЦ-2, перспективах модернизации ТЭЦ-3, газификации частного сектора, переводе транспорта на чистые виды топлива;
  • высказал свое возмущение в связи с продолжающейся незаконной вырубкой деревьев и уничтожением садов, в том числе в историческом центре города;
  • поручил разработать транспортную модель агломерации;
  • следует решить вопросы, связанные с освещением в некоторых районах города, использованием потенциала интеллектуальных камер видеонаблюдения и их интеграцией с ЦОУ.

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