Видео выступления Токаева по вопросам развития Алматы

На совещании президент поручил решить насущные вопросы крупнейшего города страны.

Опубликовано видео с совещания по вопросам дальнейшего развития города Алматы под председательством Касым-Жомарта Токаева в режиме видеоконференции, сообщает zakon.kz.

На совещании президент:

отметил важность оказания поддержки людям с ограниченными возможностями и создания для них максимально благоприятной среды;

поручил разработать план поэтапного снижения дефицита мест в школах и детских садах;

поручил решить вопрос с нехваткой медработников и медицины в целом;

указал на необходимость реновации старых домов, в том числе в Турксибском и Жетысуском районах;

поручил установить строгий контроль в предоставлении земельных участков в горной местности;

высказался о ходе подведения радиальной дороги к объездной трассе БАКАД;

подверг критике ход строительства развязки в районе рынка "Алтын Орда";

речь шла о недопустимости удорожания и затягивания реконструкции ТЭЦ-2, перспективах модернизации ТЭЦ-3, газификации частного сектора, переводе транспорта на чистые виды топлива;

высказал свое возмущение в связи с продолжающейся незаконной вырубкой деревьев и уничтожением садов, в том числе в историческом центре города;

поручил разработать транспортную модель агломерации;

следует решить вопросы, связанные с освещением в некоторых районах города, использованием потенциала интеллектуальных камер видеонаблюдения и их интеграцией с ЦОУ.

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