США рассматривают военный вариант в рамках пересмотра политики с КНДР - Блинкен

Белый дом сообщил в январе, что нынешняя администрация США собирается подготовить новую стратегию в отношении КНДР и проводить курс на сдерживание Пхеньяна.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация США рассматривает военный вариант в отношении Северной Кореи, сообщает zakon.kz.

Госдепартамент опубликовал текст интервью главы ведомства японскому телеканалу TV Asahi.

Что ж, то, что мы будем рассматривать и рассматриваем в ходе этого обзора, - это анализ различных возможностей давления, а также различных возможностей для дипломатических усилий, и давайте посмотрим, что нам удастся. Мы хотим быть уверены, что завершим этот процесс, поделимся своими выводами и заключениями с нашими ближайшими партнерами в Японии и Южной Корее, а затем будем работать над этим вместе. госсекретарь США Энтони Блинкен

По его словам, в процессе пересмотра отношений задействованы различные эксперты и представители Кореи и Японии, а также выразил надежду, что он "пересмотр будет завершен в ближайшие недели".

Белый дом сообщил в январе, что нынешняя администрация США во главе с президентом Джо Байденом собирается подготовить новую стратегию в отношении КНДР и проводить курс в том числе на сдерживание Пхеньяна.

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