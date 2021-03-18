Создателю суицидальной группы для подростков вынесли приговор в Арыси

Подозреваемый создал в социальной сети "Вконтакте" игру "Зеленый кот", в которой игрок должен был с помощью 21 шага наносить себе различные увечья и подвергаться психологическому воздействию.

Создателя суицидальной группы в соцсети осудили в Арыси, сообщает zakon.kz.

Мужчина пытался довести несовершеннолетнего до самоубийства с помощью угроз в интернете, передает vera.kz.

Подозреваемый создал в социальной сети "Вконтакте" игру "Зеленый кот", в которой игрок должен был с помощью 21 шага наносить себе различные увечья и подвергаться психологическому воздействию. Последним 21-м шагом подросток должен был покончить с собой.

14 мая 2020 года подсудимый вовлек в свою игру несовершеннолетнюю жительницу ВКО. 14-летняя девочка присоединилась к играющим через мессенджер "WhatsApp". Когда преступление выявили представители правоохранительных органов, девушка уже выполнила 12 заданий из 21. Вина подсудимого доказана его признательными показаниями, показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями экспертиз, результатами негласных следственных действий. пресс-служба суда

Обвиняемый был признан виновным по двум статьям уголовного кодекса статьи 24 ч.3 и статьи 105 ч.3 УК РК и получил четыре года лишения свободы с отбываем наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

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