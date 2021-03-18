Илон Маск отказался продать песню в виде токена за $1,212 млн

На самом деле не совсем правильно это продавать. Проехали, - Илон Маск.

Основатель компании Tesla и SpаceX Илон Маск передумал продавать песню о невзаимозаменяемых токенах (NFT), которую планировал продать в виде NFT, сообщает zakon.kz.

Об этом он написал в Twitter.

В понедельник Маск заявил в твите: "Я продаю эту песню про NFT в качестве NFT". В двухминутной композиции в стиле электро-хаус есть слова: "NFT для твоего тщеславия. Компьютеры никогда не спят. Верифицировано. Гарантировано". Видеоряд соответствующий: изображение "трофея" со словами NFT, "vanity", "computers" и HODL. Последнее (написанное с ошибкой "hold" — "держать") стало мемом у фанатов криптовалют и обозначает призыв не продавать свои активы, даже когда они падают в цене.

Теперь же основатель Tesla и SpaceX Илон Маск отказался продавать свой твит с подписью, хотя, по данным платформы, максимальная предложенная за NFT-актив Маска сумма составила 1 миллион 212 тысячу долларов.

На самом деле не совсем правильно это продавать. Проехали

Аукцион проходил на Valuables — на той же платформе, на которой глава Twitter Джек Дорси продает первый в истории соцсети твит. Самую большую цену за него — $2,5 миллиона — предложил тот же пользователь из Малайзии.

NFT (non-fungible token) или невзаимозаменяемые токены — родственные криптовалютам цифровые активы, представляющие собой зафикисированное в распределенном реестре (блокчейне) право собственности, своего рода "цифровой паспорт" объекта. В отличие от одинаковых (взаимозаменяемых) биткоинов или "эфиров", NFT обладают уникальными идентификационными кодами и метаданными и не могут быть воспроизведены. Они закрепляют за владельцем уникальные виртуальные предметы (оружие или одежду персонажа в видеоигре), цифровые произведения искусства, материальные коллекционные объекты или даже недвижимость.

11 марта на аукционе Christie’s продали картину современного художника Beeple за $69,35 млн — это рекордная сумма для NFT. Beeple в результате продажи стал одним из трех самых дорогих живущих художников мира.

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