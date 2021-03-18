У меня есть Grammy, а у SAINt JHN – нет. Иманбек в гостях у Урганта

Новый пульс мировой музыки бьется в Павлодарской области - Иван Ургант.

Казахстанский музыкант Иманбек Зейкенов (Imanbek) побывал в гостях у "Вечернего Урганта", сообщает zakon.kz.

Поводом стало получение Иманбеком премии Grammy за ремикс на композицию Roses исполнителя Saint JHN. Композицию признали лучшим неклассическим ремиксом.

Это не первая их встреча, хотя первая вживую. В ноябре прошлого года, когда казахстанца только выдвинули на номинацию, они созванивались в прямом эфире и Ургант выразил уверенность, что Иманбек получит статуэтку.

При личной встрече, в эфире Первого канала "Евразия", Иван шутливо спросил Иманбека, звонили ли ему после победы первые лица Казахстана? И дали ли ему звание народного артиста после этой победы? И пригласили ли его в группу А'Студио вместо Кети Топурия?!

Иманбек честно рассказал, что после получения премии, проходившей онлайн, он пошел спать, так как проходила она поздно, а в Казахстане и вовсе уже было утро. Проснувшись, увидел более 90 пропущенных вызовов на телефоне.

И среди них, думаю был и президент Республики Казахстан… Но то, что меня поздравил глава государства, я прочитал уже в Instagram. Меня это шокировало! Иманбек Зейкенов

Ведущий попросил гостя рассказать про город Аксу, где Иманбек живет и создает ремиксы и уточнил, правда ли, что Скриптонит живет где-то там же рядом?

Иманбек уточнил, что в городе находится один из самых крупных заводов ферросплавов в мире. А про Скриптонита рассказал, что, когда тот жил в Ленинском, их с Иманбеком разделяли 15 минут езды.

Какие-то правильные выхлопы из вашего завода идут. Новый пульс мировой музыки бьется в Павлодарской области. Иван Ургант

На вопрос, как он относится к тому, что у исполнителя SAINt JHN, на чью песню Иманбек сделал ремикс, в отличие от него Grammy нет, наш соотечественник засмеялся и рассказал, что тот написал ему в Instagram и похвалил. Заодно в нецензурном виде пообещал, что они вместе с Иманбеком всех там…

А. Понятно. Мне известно это выражение. Я здесь часто его слышу. Что мы всех там…Иван Ургант

Иманбек констатировал, что, к сожалению, не знает, когда ему доставят статуэтку Grammy. Это зависит от транспортных компаний.

В конце программы Иван спросил Иманбека, сколько он намерен получить Grammy за свои будущие ремиксы? Ведь он их наверняка получит, потому что все, что говорится на этой передаче, сбывается. И тому пример прогноз Урганта в ноябре прошлого года, что Иманбек, все же получит статуэтку.

Иван скажите мне, что я получу 30 Grammy! Иманбек Зейкенов

Ни для кого не секрет, что Иманбек скоро получит 30 Grammy, - кивнул Иван. - Непонятно, произойдет ли это в результате разбойного нападения или еще как-то. Но мы узнаем, когда доживем до этого момента.

Аминь! Иманбек Зейкенов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!