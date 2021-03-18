В Украине возбудили уголовное дело против ФСБ России

Как заявили в украинском ведомстве, "начато уголовное производство по факту незаконного лишения свободы сотрудника "Радио Свобода".

Украинская прокуратура открыла уголовное дело по факту задержания сотрудниками ФСБ РФ во вторник в Крыму гражданина Украины, журналиста-фрилансера "Радио Свобода" Владислава Есипенко, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Начато уголовное производство по факту незаконного лишения свободы сотрудника "Радио Свобода" (проект "Крым.Реалии") на территории временно оккупированного полуострова. пресс-секретарь "прокуратуры АР Крым и Севастополя" Екатерина Диденко

По ее словам, действия правоохранителей квалифицированы как "незаконное лишение свободы", что влечет наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

В свою очередь МИД Украины выразил протест в связи с действиями спецслужбы РФ и требует освободить журналиста.

Согласно оперативной информации ФСБ РФ, Есипенко снимал на фото и видео объекты жизнеобеспечения и людные места на полуострове. Сам задержанный, по данным ФСБ, признался, что работал на спецслужбы Украины, в его машине найдено самодельное взрывное устройство.

Информационный сайт "Крым.Реалии" - проект украинской службы "Радио Свобода", начавший работу в марте 2014 года. Одно время был заблокирован на территории Крыма из-за публикации материалов, оправдывающих экстремизм и диверсии в отношении Крыма. Минюст России в 2017 году внес "Крым.Реалии" и ряд других проектов "Радио Свобода" в реестр СМИ-иностранных агентов.

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