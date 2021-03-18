Заявлявший об отсутствии коронавируса в стране президент Танзании умер от него

Господину Магуфули был 61 год.

Президент Танзании Джон Магуфули умер, сообщил вице-президента страны Самиа Сулуху Хассана, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Господину Магуфули был 61 год.

Мы потеряли нашего мужественного лидера, президента Джона Магуфули, который умер от сердечной болезни,— сказал вице-президент в эфире государственного телевидения.

В Танзании объявлен двухнедельный траур.

Ранее танзанийский оппозиционный политик Тунду Лиссу заявил, что президент, который, по его информации, лечился от коронавируса в Кении, доставлен в Индию. Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Магуфули серьезно болен.

Кенийское издание Nation писало, что "лидер одной из африканских стран, не появлявшийся на публике около двух недель, госпитализирован с Covid-19 в больнице в Найроби". По информации издания, он был подключен к аппарату ИВЛ.

Премьер Танзании, министр по юридическим вопросам и посол Танзании в Намибии опровергли информацию, что президент болен коронавирусом.

Магуфули ранее заявлял об отсутствии коронавируса в стране. Министерство здравоохранения сообщало, что Танзания не планирует закупать вакцины от Covid-19.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Танзания не сообщала данные статистики по заболеваемости и смертности от коронавируса с начала мая 2020 года. Всего в стране, по данным ВОЗ, выявлено 509 случаев Covid-19 и зафиксирован 21 летальный исход.

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